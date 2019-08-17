تقرير: معلومات "صادمة" عن "آيفون 11"

وطن: أكد تقرير إعلامي صادر موقع "سي نت" التقني، أن كل ما أثير بشأن "الميزات الرائعة"، التي سيحملها هاتف "آيفون 11"، لن تتوافر قبل سبتمبر 2020.

وأوضح التقرير أنه ليس صحيحا ما تردد حول كون هاتف "آيفون 11" سيدعم تقنية الجيل الخامس، أما بالنسبة لطرح "آيفون" قابل للطي، فلن يتوافر المنتج قبل عام 2021.

وأكد التقرير أن هواتف "آيفون 11" التي ستطرح خلال العام الحالي 2019، لن تختلف كثيرا عن التي طرحت العام الماضي، مشيرا إلى أنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها، ولكنها مشابهة لها، ولفت التقرير إلى أن "أبل" اهتمت فقط بإجراء تطوير صغير على آلات التصوير، وزيادة سرعة المعالجة، واستخدام نظام تشغيل جديد باسم "آي أو إس 13".

كما أن "آيفون 11" سيخضع لبعض التحديثات الشكلية، ومنها إضافة لون جديد، هو "الأخضر الداكن"، وفقا لوكالة "سبونتيك".

واستند الموقع على معلوماته السابقة، من خلال سلسلة تقارير نشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تتراوح ما بين مصادر موثوقة، مثل وكالة "بلومبرغ" ومحلل "آبل" الشهير، مينغ تشي كو، بالإضافة إلى التسريبات المنتشرة على موقع "تويتر" بشأن "آيفون 11".

وفيما كشف التقرير عن "آبل" ستطرح 3 طرازات جديدة من "آيفون 11"، فإن صحيفة "وول ستريت جورنال"، زفت نبأ سارا لمنتظري الهاتف الجديد، وهو أن بين طرازاته سيكون اقتصادي في السعر، على غرار هاتف "آيفون إكس آر"، وقريب من حجم هاتف "آيفون إكس إس ماكس" كبير الحجم.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس "آبل"، تيم كوك، رسميا عن هواتف "آيفون 11" الجديدة في 10 سبتمبر المقبل.

وكانت مجلة "فوربس" نشرت تقريرا في يوليو، بشأن صورة جديدة مسربة لـ"آيفون 11"، وأشارت إلى أنها ربما تكون أثارت إحباط عدد من عشاق هواتف "آيفون"، بسبب غياب عدد من المزايا التي كانوا يأملون في توفرها بالإصدار الجديد من "آيفون" المتوقع صدوره في عام 2020.

لكن "فوربس" قالت إنه رغم من هذا يمكن القول إن تصميم "آيفون 11" هو التصميم الأكثر إثارة في تاريخ هواتف "آيفون"، كما أوضحت "وكالة سبونتيك".

وأظهرت الصورة المسربة أن هاتف "آيفون" الجديد سيكون ذا شاشة لمسية كاملة، من دون "نتوء" أو "نوتش" صغير، كما في نسخة هواتف "آيفون إكس".