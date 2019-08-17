حماس: المقاومة لن تسمح بجعل غزة مسرحا لتصدير أزمات دولة الاحتلال

وطن: علقت حركة حماس اليوم السبت على الغارتين الإسرائيليتين اللتين استهدفتا مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي: "قصف واستهداف الاحتلال لمواقع المقاومة في غزة، رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية. المقاومة أربكت حسابات العدو وعمقت أزماته الداخلية".

وتابع: "المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات"، مشددا على أن جوابها سيبقى منسجما تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية للشعب في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء".

وأكد المتحدث باسم حماس أنه من واجب الحركة الدفاع عن الشعب وحماية مصالحه.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم، موقعا للمقاومة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ثم عاودت بعد وقت قصير وأطلقت صاروخين على نفس الموقع ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.