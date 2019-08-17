كوريا الشمالية تعلن تجربة "سلاح جديد" بإشراف زعيمها "كيم جونغ"

وطن: أعلنت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية السبت، أن زعيمها كيم جونغ أون أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح الجمعة.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن نتائج التجارب كانت "مثالية"، وساعدت على "تعزيز الثقة بشكل أكبر في نظام الأسلحة هذا"، مشيرة إلى أن "مقذوفات جوتشي أطلقت في حضور القائد الأعلى".

وكان جيش كوريا الجنوبية قال الجمعة، إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى، وذلك في سادس جولة إطلاق أسلحة منذ أواخر تموز/ يوليو الماضي.

وقال مسؤولون عسكريون في سيول إن "بيونغيانغ أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى الجمعة حلقا نحو 230 كيلومتراً (140 ميلا) قبل أن يسقطا في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان".

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على التجربة الصاروخية، بالقول إن "المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في بيونغيانغ.

وأضاف البيان أن "بيغون سيكون في اليابان من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء وفي سول من الثلاثاء وحتى يوم الخميس".

ويأتي الاختبار العسكري كرسالة احتجاجية على المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونغيانغ تدريبا على غزوها.

وجاء تقرير وكالة الأنباء الشمالية بعد وصف بيونغيانغ للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان بـ"الوقح"، لأنه أمل في استئناف المحادثات بين الكوريتين، فيما كان يواصل المناورات العسكرية مع واشنطن.