استطلاع وطن: الغالبية يرون ان نقابة الأطباء تتحمل مسؤولية الاضراب الأخير

وطن: أظهرت نتائج استطلاع لوطن، أن غالبية المصوتين يعتبرون أن نقابة الأطباء من تتحمل مسؤولية إضراب الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية على خلفية توقيف طبيب من قبل النيابة العامة.

وطرحت وطن على قرائها سؤالا حول " من يتحمل مسؤولية إضراب الأطباء في المستشفيات الحكومية على خلفية توقيف طبيب من قبل النيابة؟"، إذ اعتبر 67% من المصوتين على السؤال أن نقابة الأطباء تتحمل المسؤولية، بينما رأى 27% أن النيابة العامة من تتحمل المسؤولية، في حين اعتبر 6% من المصوتين أن وزارة الصحة من تتحمل المسؤولية.

وكانت نقابة الأطباء، قد خاضت، قبل أسبوعين إضراباً عن العمل في المراكز الصحية الحكومية، على خلفية توقيف النيابة العامة طبيباً، قالت النيابة حينها إن توقيفه تم بناء على شكوى من مواطنة تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، لكن نقابة الأطباء قد أعلنت بعد ذلك بأيام وقف جميع إجراءاتها الاحتجاجية والعودة إلى العمل بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الصحة ووزارة العدل والنائب العام. للاطلاع على تفاصيل الاتفاق اضغط هنا