"اسلامي قلنديا" يحصد المرتبة الاولى وقٌدامى بيتونيا الثانية في بطولة "المرحوم حسن زايد الكروية"

وطن: تُوج فريق "اسلامي قلنديا" بالمرتبة الاولى وقدامى بيتونيا بالمرتبة الثانية في بطولة "المرحوم حسن زايد الكروية" التي نَظمها قدامى بيتونيا مساء امس الجمعة، بمشاركة 10 فرق محافظتي رام الله ونابلس.

وافتتحت منافسات البطولة وسط عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ورفع اعلام دولة فلسطين، الى جانب مشاركة مميزة من الجماهير، بحضور رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولــة واعضاء المجلس البلدي، وعائلة المرحوم حسن زايد.

وجاء تتويج اسلامي قلنديا بعد فوزه بهدف مقابل لاشيء على فريق قدامى بيتونيا، في المباراة النهائية، التي شهدت مستوى عال من المنافسة بين لاعبي الفريقين، بينما حصل فريق كفر الديك على تصنيف الالفريق الميثالي، وحصل على لقب هداف البطولة اسلامي قلنديا ولقب افضل حارس نادي بيت لقيا.

وقال رئيس البلدية ربحي دولـة، إن المجلس البلدي عمل على تخليد الرياضي الراحل حسن زايد، أحد داعمي ومؤسسي العمل الرياضي، ومؤسس نادي بيتونيا، معتبرا أن تلك البطولة جاءت كتقدير لجهود الراحل على المستوى الرياضي، وحرصه الدائم على بناء نادي رياضي.

وثمن دولة الجهد الكبير والحرص الدائم عند الفرق المشاركة لإنجاح البطولة من خلال تسجيل مشاركات مشرفة، والعمل على تعزيز التنافس الإيجابي بين كوكبة مميزة من اللاعبين.

وأعرب عن عظيم امتنانه للجماهير التي حرصت على تشجيع فرقها خلال البطولة، معتبرا أن حضورها الدائم يشكل حالة من التحفيز الكبير للكوادر الرياضية.