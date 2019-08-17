القدس: الاحتلال يمنع لقاءً لمناقشة سياسة هدم المنازل في المدينة

وطن: اقتحمت مجموعة من المستعربين وشرطة الاحتلال، اليوم السبت، نادي برج اللقلق بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وفضت مؤتمراً قانونياً نظمته نقابة المحامين الفلسطينيين حول هدم المنازل بالقدس.

وسلمت قوات الاحتلال القائمين على النشاط قراراً موقعاً من وزير داخلية الاحتلال، يمنع إقامة النشاط بزعم أنه مدعوم من السلطة الفلسطينية.

يذكر أن~ الاحتلال كثّف في الآونة الأخيرة من سياسة هدم منازل الفلسطينيين، وهدمت جرافات الاحتلال قبل أقل من شهر 100 شقة سكنية بحي واد الحمص ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.