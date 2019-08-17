القبض على 6 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة في ضواحي القدس المحتلة

وطن: ألقت الشرطة فجر اليوم القبض على 6 اشخاص في قضايا منفصلة وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة من نوع الهيروين والكريستال والحشيش والهايدرو بضواحي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وخلال نشاط لفرع مكافحة المخدرات في بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة، تم توقيف 6 أشخاص بقضايا منفصلة، وتم ضبط ما مجموعه 15.2 غرام قائم من مادة يشتبه انها الهيروين المخدر، و85.3 غرام قائم من مادة يشتبه انها القنب الهندي المهجن و 12 غرام قائم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر و6.7 غرام قائم من مادة يشتبه أنها مادة الكريستال المخدرة.

وقالت الشرطة إنه احالة المشتبه بهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.