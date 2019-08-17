اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة سديروت

وطن: دوت صافرات الانذار مساء اليوم السبت في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخا اطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف وان منظومة القبة الحديدية قد جرى تفعيلها من اجل اعتراض الصاروخ.

واعلن جيش الاحتلال لاحقا انه رصد اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنة سديروت وان القبة الحديدية اعتصرت اثنين، بينما سقط الثالث في منطقة وسط المستوطنة.

واوضح الجيش ان الصاروخ سقط في حديقة احد المنازل في مستوطنة سديروت ما تسبب باصابة مستوطنين بجروح طفيفة و4 مستوطنين بالهلع .

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة، ان طائرات الاحتلال المسيرة عن بعد (من دون طيار) حلقت بشكل مكثف في سماء القطاع بعد اطلاق الصاروخ.

وكانت طائرات الاحتلال قد شنت ليلة امس عدة غارات على قطاع غزة، عقب اطلاق صاروخ تاه مستوطنات غلاف غزة .