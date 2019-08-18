جيش الاحتلال يعلن قصفه لمجموعة شبان شمال قطاع غزة ويفتح الملاجئ في المستوطنات

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد عن قصفه مجموعة شبان من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان ان قوة من جيش الاحتلال رصدت مجموعة من الشبان المسلحين يرجح ان عددهم 5 اشخاص بالقرب من السياج الامني شمال قطاع غزة وان مروحية لجيش الاحتلال ودبابة قصفتهم.

في غضون ذلك ذكرت بعض وسائل الاعلام العبرية ان 5 شبان من قطاع غزة استشهدوا جراء استهدافهم من جيش الاحتلال، دون ان يؤكد جيش الاحتلال او اي مصدر رسمي صحة الانباء.

واعلن الاحتلال عن فتحه الملاجئ في المستوطنات القريبة من قطاع غزة ، في ظل توتر شديد يخيم على حدود قطاع غزة في ظل فرض الاحتلال رقابة عسكرية عن المعلومات حول الحدث الامني.