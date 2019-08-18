داخلية غزة تدعو لعدم نشر اي اخبار غير صادرة عن جهات رسمية

وطن: اصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة فجر الخميش بيانا دعت فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، لعدم تداول أية معلومات غير منسوبة للجهات الرسمية، في متابعة ما يحدث في شمال القطاع، وعدم الترويج لرواية الاحتلال.

ودعت الوزارة الجميع للتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، واعتماد ما يصدر عن الجهات الرسمية فقط.

ويأتي هذا البيان عقب تداول المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ما يجري في شمال قطاع غزة من استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب السياج، وقيام البعض بنشر معلومات عن استشهادهم وكذلك اسماء بعضهم.