صور .. الطواقم الطبية تنتشل جثامين 3 شهداء شمال بيت لاهيا

رام الله - وطن: اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 3 شهداء واصابة الى المستشفى الاندونيسي من شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة ان الشهداء هم محمود عادل الولايدة 24 عاما، ومحمد فريد ابو ناموس 27 عاما، ومحمد سمير الترامسي 26 عاما.

وتمكنت الطواقم الطبية صباح اليوم من انتشال جثامين 3 شهداء واصابة رابعة من مكان الحدث الامني الذي وقع ليلة امس شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت سيارات الاسعاف التابعة للهلال الاحمر قد تمكنت من التوجه لمكان الحدث فجر اليوم وبدأت بعمليات بحث عن اصابات او شهداء في مكان الحدث.