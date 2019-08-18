العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

رام الله - وطن: أعلنت عائلة الطالبة الجامعية آية نعامنة (22 عاما) من مدينة عرابة في الداخل المحتل أنه تم اليوم، الأحد، العثور على جثتها في صحاري أثيوبيا، وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة حال وصول الجثمان إلى البلاد.

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي في أثيوبيا أعمال البحث عن نعامنة، التي كانت تدرس في معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" في حيفا. وكان الاتصال قد انقطع مع الطالبة التي كانت تشارك في بعثة طلابية من التخنيون في جولة في صحراء الدناكل بأثيوبيا.

يذكر أن الطالبة آية نعامنة فُقدت بظروف غامضة جدا في صحراء الداناكل بدرجة حرارة أعلى من 50 درجة، دون ماء.

عرب 48