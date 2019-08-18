الجهاد الإسلامي تنعي شهداء الشمال وتحمل الاحتلال المسؤولية

وطن: حَمَلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وقد نعت الحركة في بيان صحفي، الشهداء الذين ارتقوا شهداء خلال الليلة الماضية شمال قطاع غزة وهم الشهداء محمد سمير ترامسي، محمود عادل الولايدة، محمد فريد أبو ناموس.

وأكدت حركة الجهاد، أن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والعدوان على الأسرى والتوسع الاستيطاني، هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا.

وشددت الحركة، على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان، أمام هذه الجرائم.

وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة، جراء استهدافهم بالطيران والمدفعية "الإسرائيلية" شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم.