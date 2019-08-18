الآلاف يشيعون شهداء في غزة

وطن: شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، جثامين 3 شهداء ارتقوا الليلة الماضية شمال غزة.

وانطلقت مواكب الشهداء من المستشفى الأندونيسي باتجاه جباليا وبيت لاهيا، لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل أداء صلاة الجنازة ودفنهم في المقابر القريبة من منازلهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ان الشهداء هم محمود عادل الولايدة 24 عاما، ومحمد فريد ابو ناموس 27 عاما، ومحمد سمير الترامسي 26 عاما، وجرى انتشال جثامينهم صباحاً ونقلهم للمستشفى الاندونيسي.

وكانت طائرة للاحتلال ودبابة عسكرية قد قصفتا ليلة امس مجموعة من المواطنين بالقذائف الصاروخية مجموعة من المواطنين شمال بيت لاهيا ، بعد ان رصدتهم قوات من جيش الاحتلال بعد اجتيازهم السياج الامني الفاصل.