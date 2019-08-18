ثمانية أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

وطن: يواصل ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية والمضرب عن الطعام منذ (49) يوماً، وقد انضم مؤخراً للإضراب الأسيرين ناصر الجدع، وثائر حمدان.

وقال نادي الأسير اليوم الأحد أن الأسير حلبية يواجه ظروفاً صحية خطيرة، مع استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبه واحتجازه في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة".

فيما يواصل سبعة أسرى آخرين إضرابهم وهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ (36) يوماً، وسلطان خلوف منذ (32) يوماً، وإسماعيل علي منذ (26) يوماً، ووجدي العواودة منذ (21) يوماً، وطارق قعدان منذ (19) يوماً، علاوة على الأسيرين ناصر الجدع المضرب منذ (12) يوماً، وثائر حمدان منذ سبعة أيام.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة المعتقلات تحتجز المضربين في زنازين انفرادية لا تصلح للعيش الآدمي في عدة معتقلات، وتمارس بحقهم إجراءات قمعية تتمثل بالتفتيش والنقل المتكرر، ومحاولة الضغط عليهم نفسياً عبر سلسلة من الإجراءات يقوم بها السجانون على مدار الساعة.

هذا وأكد نادي الأسير أن لا حلول جدية حتى الآن بشأن مطالب الأسرى المضربين، وهناك مماطلة متعمدة تنفذها أجهزة الاحتلال لإنهاك الأسير جسدياً ووضعه في مرحلة الخطورة الشديدة.