القدس | الاحتلال يقتحم ملعب برج اللقلق ويمنع إقامة دوري رياضي ويعتقل شابا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، ملعب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم.

وهاجمت قوات الاحتلال المواطنين واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل، واعتقلت شابا من المشاركين في الدوري.

ويأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

ويذكر أن قوات الاحتلال قد علقت قرار المنع على جدران الملعب، وجاء القرار من قبل وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان، بحجة رعاية الدوري من قبل السلطة الفلسطينية.