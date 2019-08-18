سلطات جبل طارق ترفض طلب الولايات المتحدة باستمرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

وطن: رفضت سلطات جبل طارق اليوم الأحد طلباً من الولايات المتحدة الأميركية لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1".

سلطات جبل طارق أوضحت أن قرارها مردّه إلى "تطبيق قانون الإتحاد الأوروبي الأضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

هذا وأعلن السفير الإيراني في لندن ​حميد بعيدي نجاد توقعه بأن تغادر ناقلة النفط الإيرانية جبل طارق الليلة.

من جهته حذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإيرانية الأدميرال علي رضا تنكسيري من أنّ "وجود القوات الأميركية والبريطانية يُزعزع الأمن في المنطقة".

تنكسيري حذر دول الخليج من "الموت عطشاً إذا تعرضت إحدى البوارج أو الغواصات النووية لمشكلة ما"، مشيراً إلى أنّ "المنطقة ستعاني لسنوات طويلة من المشاكل ولا سيما دول جنوب الخليج التي تعتمد على أجهزة تحلية المياه.

في سياق آخر، يواصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته إلى الكويت، حيث التقى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف جابر الصباح.