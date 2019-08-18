عائلة البحيصي توضح لوطن سبب رفضها استقبال إسماعيل هنية

وطن: رفضت عائلة من دير البلح، استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال جولته لزيارة العائلات الغزية.

وعلمت وطن خلال اتصال مع أفراد من عائلة "البحيصي" في دير البلح وسط قطاع غزة، الذين أكدوا أن قادة حركة حماس كانوا بصدد القيام بزيارة لعائلة البحيصي، ضمن جولة الزيارات الأخيرة التي يقوم بها قادة الحركة لعائلات غزية بعد عيد الأضحى، فقام شبانٌ من العائلة عندما علموا بترتيبات الزيارة، بالتجمع أمام بيت مختار عائلة البحيصي، مرددين شعارات منددة بالزيارة، وحاملين لافتات مكتوب عليها "لا أهلاً ولا سهلاً".

وعلى إثر الاحتجاجات ألغى مختار عائلة البحيصي الزيارة، استجابة لمطالب المعترضين.

وأكدت مصادر من العائلة لـوطن أن رفض الزيارة جاء على خلفية "القمع" الذي مارسته الأجهزة الأمنية لحركة حماس ضد أفراد من العائلة أثناء حراك "بدنا نعيش" شهر أذار/ مارس الماضي.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن حملة زيارات كبيرة بعنوان "تواصل" تزور خلالها قرابة 600 عائلة في كل مناطق قطاع غزة. يشارك في الحملة إسماعيل هنية وأعضاء من المكتب السياسي للحركة.

يذكر أن حراك "بدنا نعيش" انطلق كاحتجاج شعبي في غزة للمطالبة بالحقوق، وإنهاء الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة.