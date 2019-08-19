في مباراة اتسمت بالعصبية والبطاقات الملونة.. أتلتيكو مدريد يستهل الليغا بفوز صعب

وطن: أفلت أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه خيتافي بعدما تغلب عليه بشق الأنفس بهدف نظيف، في مستهل مبارياتهما ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وأحرز ألفارو موراتا هدف الأتلتي الوحيد بضربة رأس رائعة (23)، قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض عقب إضاعته ركلة جزاء (56).

واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي (38)، ورونان لودي لاعب الأتلتي (42).

ويطمح النادي المدريدي الذي يمتلك عشرة ألقاب في المسابقة، إلى استعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ خمسة مواسم.

الجزيرة نت