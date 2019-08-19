الاحتلال يعتقل 23 مواطناً ويزعم العثور على أسلحة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الإثنين،حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات، واعتقلت 23 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة، كما زعم الاحتلال العثور على سلاح من نوع "كارلو" وبندقيتين.

ففي القدس، اختطفت فوة خاصة تابعة للاحتلال بمركبتين (مدنيتين) الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاما)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات، بعد أن داهموا ساحة الشهيد ياسر عرفات في وسط بلدة العيزرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد فقوسة بعد مداهمة منزله في منطقة وادي الحمام بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، والشابين سعد عاهد عديلي ونصار عديلي خلال اقتحامها قرية أوصرين جنوب شرق نابلس.

وفي مدينة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الماصيون، واعتقل الاحتلال الشاب براء القاضي بعد مداهمة منزله في حي الجنان بمدينة البيرة، والأسير المحرر عوض أبو عين من منزله في رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر حسين شبانة من بلدة سنجل شمال رام الله.