تقديرات جيش الاحتلال: استمرار إطلاق صواريخ من غزّة بمبادرات فرديّة تجاه المستوطنات

رام الله - وطن: قالت هيئة البث الإسرائيليّة الرسميّة (كان)، الأحد، إن تقديرات جيش الاحتلال، تُشير إلى احتمال استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة المُحاصَر باتجاه المستوطنات.

وذكرت هيئة البثّ أن إطلاق الصواريخ، قد يُستأنف في الأيام المُقبلة، رغم عدم وجود "تنبيهات ملموسة وجديّة" على ذلك.

ويرى الجيش أن فصائل المقاوَمة في غزة "تعلّمت درسًا من محاولة الاختراق الأخيرة، إذ تم القضاء على العناصر (في منطقة تبعد) عشرات الأمتار داخل قطاع غزة"، وفق هيئة البثّ.

وتُرجّح تقديرات الأجهزة الأمنيّة ، أن الهجمات ومحاولات اختراق السياج الأمني، ما هي إلا مبادرة لفلسطينيين فُرادى.

وذكرت الهيئة أن "مسؤولا إسرائيليا كبيرا"، لم تُسمّه، قال إن حماس مهتمة بالحفاظ على الهدنة، من حيث المبدأ، لكن هناك دائمًا أشخاص يعارضونها.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن ادّعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، من يوم الأحد، أن لا علاقة تربط بين اعتداءات قوّات الاحتلال التي استهدفت ليلة السبت، مجموعة شبّان فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي لقطاع غزّة، بنيران دبابّة وطائرة مروحيّة، ما أدّى إلى استشهادهم فجرا، وبين خوضه غمار الانتخابات المُرتقَبة.