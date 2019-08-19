وزارة التعليم لوطن: العام الدراسي سيبدأ في موعده.. وأصدرنا تعليمات بعدم تحميل الطلبة فوق طاقاتهم

وطن: أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، بأن العام الدراسي سيبدأ في موعده وكما هو معلن يوم الأحد القادم، معتبراً أن أي تأخير سيحقق ارباكاً للمنظومة التعليمية كاملة.

وأوضح الخضور في اتصال هاتفي لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإذاعية أنه ووفقا للأجندة التعليمية التي وضعتها الوزارة، فإن دوام الهيئة التدريسية والإداريين سيكون يوم غد الأربعاء، كما أن يوم الخميس هو موعد إجراء امتحانات إكمال طلبة الثانوية العامة لعام 2019.

وأضاف: "لدينا أجندة واضحة، وأي تأخير سيلحق الإرباك بالتعليم، وعليه سينتهي الفصل الدراسي الأول بتاريخ 31/12/2019، ليعود الطلبة في الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ بتاريخ 14/1/20120، ونحن نأمل أن ينتهي العام الدراسي بتاريخ 21/5/2020".

وحول سبب تخفيف الأعباء التي تقع على كاهل الأهالي مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أكد الخضور بأن وزارة التربية والتعليم تتفهم الوضع الراهن في ظل الأزمة المالية التي طالت السلطة الفلسطينية منذ أشهر.

وفي ذات السياق، قال: "الوزارة ستقدم الدعم والمساعدة للطلبة، وقد أرسلنا تعليمات لمدراء المدارس في مختلف المحافظات بهذا الخصوص".

وأضاف: "لن نحمل الطلبة فوق طاقاتهم، ولن يطلب من الأهالي تكاليف إضافية، إلا أن الرسوم الدراسية هي مساهمة جزيئة للمدارس وهي تساهم في ديمومتها كما أنها تُستثمر في مصلحة الطلاب".

وعن دفع الرسوم، أوضح الخضور بأن بعض المعلمين ومدراء المدارس يقدمون المساعدة في هذا الجانب حيث يقومون بتغطية رسوم بعض الطلبة غير قادرين على الدفع.

موضحاً أنه "عادة، من لا يستطيع دفع قسط المدرسة نقدم له المساعدة".

وعند سؤاله حول قيام بعض المدارس في مختلف المحافظات برفع الرسوم الدراسية معتبرة أنها تقع ضمن رسوم تسجيل الطالب..

أجاب الخضور، مشيراً إلى دور وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب: "إدارة التعليم العام في كل مديرية تتعامل مع الشكاوي المقدمة لها بهذا الخصوص، حيث يجري متابعتها بشكل جدي، وقد أعلنا بأن أي رفع للرسوم يتجاوز نسبة غلاء المعيشة المعلن عنها حسب مركز الإحصاء يعرض المدرسة للمساءلة".

وأضاف: "لن نتهاون مع أي شكوى رسمية مقدمة لنا".

ومن جهة أخرى، بحث اتحاد المعلمين مجموعة من الخطوات للتخفيف عن الموظفين وتعزيز صمودهم في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة منذ 7 أشهر نتيجة احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، حيث يتقاضى المعلمين ما نسبته (50%-60%) من رواتبهم.

ومن بين تلك الخطوات، تقديم موعد صرف رواتب المعلمين، حتيى يتمكن الموظف من تأمين احتياجاته وقبل افتتاح العام الدراسي والجامعات.

وفي هذا الجانب، قال خضور: "هذا الامر قد أعلن عنه اتحاد المعلمين وبعد اجتماع عقد مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ونحن نستمع فقط لأحاديث غير رسمية، ولكن نأمل بالتعاطي مع المعلمين بخصوصية تامة في ظل الأزمة الراهنة".