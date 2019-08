خالد بطراوي يكتب لوطن: في مواجهة الرواية الاسرائيلية

مشهد الطفلان الفلسطينيان المقدسيان الذي بثته سلطات الاحتلال وهما يقومان بمحاولة طعن شرطي إسرائيلي يستحق أن نتوقف عنده مليا، بدلا من التناقل السريع للفيديو الذي بثه كيان الاحتلال وبدلا من الاكتفاء عبر وسائل الاعلام بنقل الخبر وفي كثير من الأحيان وفقا للرواية الاسرائيلية.

تحاول سلطات الاحتلال دوما أن تستثمر أي حدث لصالحها إعلاميا، ما يتوجب علينا أيضا أن نلفت نظر الاعلام وعامة شعوب العالم الى مجموعة من الحقائق.

أولا أن العملية قد نفذها أطفال، مفترض أنهم في آخر أيام العيد يقضون إجازة العيد في فرح ومرح وحبور. فلماذا يقدم أطفال فلسطينيون على رمي حجر أو حمل آلة حادة في وجه شرطي إسرائيلي مدجج بالسلاح يرتدي درعا واقيا ليس لطعنة سكين بل للرصاص؟

ينبغي أن تتكثف العملية الاعلامية الفلسطينية بكافة اللغات للحديث عن الطفولة الفلسطينية الضائعة وعن الآثار النفسية التي تخلفها ممارسات الاحتلال على الجميع وبشكل خاص الاطفال، ينبغي الحديث عن هذا الشعور المتنامي الذي يغرسه الاحتلال في داخل كل الاجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل الذي يؤدي الى التمرد على الظلم والطغيان.

ثانيا ينبغي الحديث عمن إستهدف هؤلاء ألاطفال؟ فقد إستهدفوا كما يقولون في المصطلحات العالمية " هدفا عسكريا مشروعا" (Legitimate Military Target) يرتدي زيا عسكريا، وذلك يعبر عن رؤيا لديهم وليس تصرفا عفويا، فشوارع البلدة القديمة بالقدس تعج بمن لا يرتدي الزي المدني من مواطني " الاحتلال".

ثالثا ينبغي على وسائل الاعلام وكل من تلتقيهم من مسؤولين رسميين وغير رسميين التركيز على مسألة غاية في الآهمية ألا وهي إنتهاك سلطات الاحتلال لألف – باء المعايير الدولية " لصد الاعتداء" ألا وهو مبدا التناسبية، فالذين نفذوا العملية هم من الأطفال، وكان بإمكان جند الاحتلال إلقاء القبض عليهم ومطاردتهم بسهولة دون أن يبادروا الى الفعل الأقصى وهو إطلاق النار، وحتى في حالات إطلاق النار فإن الهدف كما تقول المعايير الدولية " هو صد المقاومة أو الاعتداء" وليس " القتل" بأي حال من الأحوال، وما فعله جند الاحتلال وفقا لتسجيلاتهم كان إطلاق النار على الفور، عندما كان يهم الطفلان الهروب، أي أنهما لم يعودا يشكلان خطرا على جنود الاحتلال، بل وشاهدنا جميعا، كيف تم إطلاق الرصاص على أحدهما، فوقع أرضا، أي أنه أصبح بالمطلق لا يشكل خطرا على جنود الاحتلال، فواصل أحد الجنود بإطلاق الرصاص إستشهد إثرها أحد الأطفال، في إنتهاك صارخ لما يعرف دوليا " معايير إستخدام القوة المفرطة أو المميتة" (ُExcessive Use of Force and/or Use of Lethal Force)، وذلك يشكل عملية إعدام خارج القانون (Extra Judicial Killing) وأيضا إعداما فوريا ( Summary Execution).

رابعا لماذا لا تتابع الجهات الرسمية الفلسطينية وغير الرسمية الفلسطينية ومن خلال من يعملون في سلك المحاماة والقضاء نتائج التحقيق الذي تجريه سلطات الاحتلال في هكذا حالات، لماذا لا يظهر على شاشات الاعلام من الفلسطينيين الخبراء من يحلل الحادثة وفقا للمعايير الدولية والعسكرية ولماذا تسكت الدبلوماسية الفلسطينية عن توظيف الأدوات الجنائية الدولية في هكذا حالات، فنطلق مع كل هذه التقصيرات العنان للاحتلال أولا للمزيد من عمليات " أطلاق النار بهدف القتل" ( Shoot to Kill) وثانيا لقبول العالم الرسمي والشعبي للرواية الاسرائيلية وثالثا لإعفاء المتورطين القتلة من الملاحقة الجنائية.

في الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الأولى كان الناطق العسكري الاسرائيلي يصدر بيانا صحفيا إزاء كل حادثة، وكان يخشى كل الخشية تصريحات وبيانات مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية لدرجة حتى الرد التفصيلي عليها، فيظهر للعالم التناقض في الرواية الاسرائيلية، وكان وقتها عدد أجهزة وكاميرات المراقبة ليس بهذا الانتشار كما اليوم.

أذكر أن إحدى مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية كانت حتى تصدر تقريرا شاملا ترد فيه على تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأذكر أيضا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كثيرا ما كانت تقوم بتغيير روايتها الرسمية بعد تقديم الجهات الفلسطينية وبضمنها القيادة الموّحدة للانتفاضة ملخصا لحقائق بعض الأحدات لوسائل الاعلام.

كم من شهيد قضى في سجون الاحتلال، تارة برواية أولى رسمية إسرائيلية جراء تعرضه لجلطة قلبية ورواية ثانية رسمية إسرائيلية جراء لدغة عقرب أو أفعى؟ هل تذكرون كيف أعلن الناطق العسكري الاسرائيلي أسباب مجزرة الأقصى في الانتفاضة الأولى وأظهر حجارة بأحجام كبيرة وإدعى أنها ألقيت من باحات المسجد الأقصى نحو ساحة حائط "المبكى/ البراق"؟ فما كان من مؤسسة لحقوق الانسان إلا أن رسمت مقطعا هندسيا ( Section) لسور القدس يظهر إرتفاعه وعرضه ليثبت علميا إستاحلة إلقاء مثل هذه الحجارة الكبيرة والثقيلة من قبل أي شخص حتى ولو كان رامي "جلة" أولومبي وحتى لا يمكن إلقاءها ب "المنجنيق" فضحك وسخر العالم من الرواية الاسرئيلية وسرعان من إعتذر عنها الناطق العسكري الاسرائيلي.

إذا نحن أيها الأحبة بحاجة الى إعادة ترتيب أوراقنا كرسميين فلسطينيين وغير رسميين فلا يعقل أن نسلم بالرواية الاسرائيلية ولا يكون لنا تحليلا للواقعة أو الحدث ولا يكون لنا إسنادا لها من المواثيق الدولية والانسانية.

ويجب علينا أيضا عندما نمر من باب العامود بالقدس أو نسير في شوارع القدس القديمة أن نسير على رؤوس أصابعنا أو حتى نخلع أحذيتنا فعلى بلاط أزقتها هناك دماء زكية طاهرة قد روتها .... علينا أن لا ندنسها وعلينا كما يقول الشاعر الراحل محمود درويش .. أن نحفظ ورد الشهداء وأن نحيا كما نحن نشاء.