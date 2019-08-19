للمرة الثانية.. كهرباء "إسرائيل" تنذر كهرباء القدس بقطع التيار الكهربائي

وطن: تلقت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، انذاراً رسمياً من شركة الكهرباء "الإسرائيلية" يقضي بعزمها قطع الكهرباء أو تقنينها عن الخطوط المغذية والمزودة للتيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة بعد تحديدها، كونها تجاوزت الحد المسموح لها من الديون.

وقال رئيس مجلس الإدارة هشام العمري، في بيان صحفي، إن كهرباء القدس تسلمت الانذار الثاني من شركة كهرباء "إسرائيل" تهدد فيه بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن الخطوط الكهرباء المزودة للتيار الكهربائي في مناطق الامتياز، مضيفاً أن كهرباء إسرائيل أشارت في كتابها الموجه لإدارة الشركة "أنه بانتهاء المهلة القانونية سيتم قطع التيار لساعات محدده لكافة مناطق امتياز الشركة وفق جدول زمني".

مبيناً أن ذلك سيضر بمصالح كافة المشتركين وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لا سيما المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه والاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً في ظل الأزمة الراهنة.

وطالب العمري الحكومة الفلسطينية وأجهزتها القضائية والأمنية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات...

وأوضح أن هناك ازدياداً مضطرداً في سرقة التيار الكهربائي التي لا زالت تفتك بالبنية التحتية للشركة ومقدراتها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من قدرة الشركة في تقديم خدماتها للجمهور بالشكل المطلوب سواء على الصعيد الخدماتي أو التطويري، إضافة إلى انهيار الشبكة الكهربائية والتي تعد العمود الفقري لاستمرارية المؤسسات الخدماتية والاقتصادية.

كما دعا العمري المؤسسات والمشتركين لضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء محافظة القدس ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي من قبل بعض المواطنين، وترشيد استهلاك التيار الكهربائي تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.