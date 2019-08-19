فصائل المقاومة: ما يقوم به الشباب المنتفض بغزة "نذير الانفجار" والاحتلال يتحمل المسؤولية

وطن: أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، أن ما يقوم به الشباب المنتفض في غزة هو نذير الانفجار على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" محملة إياه المسؤولية عن جريمة استهداف الشباب.

وقالت الفصائل، أنها تابعت الأحداث الجارية على الساحة الفلسطينية، وفي ظل العدوان المستمر على المسجد الأقصى والضفة المحتلة، واشتداد الحصار على غزة.

وقد حملت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، الاحتلال المسؤولية عن جريمة استهداف الشباب المنتفض في غزة بسبب تماديه في حصار غزة واعتداءاته المتكررة بحق المدينة المقدسة والمسجد الاقصى وجرائمه المتلاحقة بحق الأسرى، وعليه تحمل تبعات ذلك.

ورأت فصائل المقاومة أن ما يقوم به الشباب المنتفض في غزة هو نذير الانفجار، فلا يمكن السكوت على جرائم الاحتلال المتكررة ضد شعبنا ومقدساتنا.

وقالت الفصائل:"لقد حذرنا الاحتلال كثيراً من التمادي في جرائمه ولكن قيادة العدو مازالت تلعب في النار وستنكوي بها بإذن الله، فغزة بركان يغلي سوف ينفجر في وجه قيادة العدو وجنوده".