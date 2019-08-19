موقع أمني لحماس ينفي تنفيذ الاحتلال لعملية خاصة داخل قطاع غزة

وطن: قال موقع "المجد" الأمني التابع لحركة حماس، إن "جيش الاحتلال يقوم بوجهات مشبوهة بنشر أخبار مفبركة، والهدف من نشر هذه الأخبار هو تثبيط الجماهير، وإشعارهم باليأس".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شخص من حماس في عملية سرية للجيش، في عمق قطاع غزة".

وأضاف موقع مفزاك لايف العبري، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي "شخص من حماس" وتم تحويله للشاباك للتحقيق معه. بحسب الموقع.

الأمر الذي نفاه موقع المجد الإعلامي، قبل قليل، واعتبر مفبركاً.