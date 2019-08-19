إعلام عبري: الاحتلال يزعم اعتقال مواطن أردني كان يخطط لقتل جندي

وطن: زعم الاحتلال الإسرائيلي اعتقال مواطن أردني في مدينة "الخضيرة" المحتلة جنوب حيفا، كان يخطط لتنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي.

وزعم الإعلام العبري، نقلاً عن مصادر في الشاباك، أن المواطن الأردني البالغ من العمر (21) عاماً، قد جرى اعتقاله قبل شهر للاشتباه به بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد أحد الجنود.

وتم كشف عملية الاعتقال تلك تحت مسمى "سمح بالنشر"، حيث أوضح الاعلام العبري بأن المواطن الأردني كان قد قطع الحدود قبل شهر لتنفيذ العملية.