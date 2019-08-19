اشتية: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في الأقصى

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس".

واعتبر اشتية، لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن إسرائيل "تقوم بلعبة سياسية خطيرة متعلقة بالمسجد الأقصى عبر الهجمات المتكررة للمستوطنين عليه في محاولة لكسر الأمر الواقع".

وذكر أن "الرئيس محمود عباس والحكومة يتابعان مجريات هذا الأمر بشكل يومي وحثيث، وهناك تنسيق مع الأخوة في الأردن "التي تتولى الإشراف على المقدسات الإسلامية في القدس.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت الأحد، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في عمان لتأكيد إدانة المملكة ورفضها "الانتهاكات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى.