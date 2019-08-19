الاحتلال يسلم أوامر هدم لمنشآت في بلدة العيسوية بالقدس

وطن: ذكرت مصادر محلية في مدينة القدس المحتلة أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لعدد من منشآت المواطنين في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة اليوم الاثنين.

وذكرت المصادر المحلية إن طواقم البلدية سلمت المواطن محمد محمود أبو عويس وعددا آخر من المواطنين أوامر هدم إدارية لبعض منشآتهم الواقعة في حي راس سالم وسط البلدة.

وتحججت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود ترخيص وعدم الامتثال لقوانين وتعليمات البلدية.