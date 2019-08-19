توصية بتشكيل لجنة مجتمعية وتعهد بعلاج المكبات العشوائية في قطاع غزة

وطن: في استجابة نوعية لتظلم عشرات الأسر المتضررة من التأثيرات الصحية والبيئية لمكب الصفا العشوائي في غزة عقد ائتلاف أمان مؤخرا جلسة مساءلة للبلديات المسؤولة عن المكب، وتوجت جلسة المساءلة بالتوصية بتشكيل لجنة مجتمعية، تتمثل مهمتها في وضع جدول زمني لإنهاء وجود المكب العشوائي خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز الشهر.

كما وتعهد ممثلو البلديات ومجلس إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة بحل مشكلة شارع الصفا والقضاء على المكب العشوائي، وتكفل مجلس النفايات بالمبادرة بتنظيف المنطقة وتطهيرها من النفايات، وبموازاة ذلك التدخل المزمع تنفيذه فإن كل بلدية ستطلق برنامج توعية للمواطنين للمساهمة في الحفاظ على نظافة المنطقة، كما وسيتم نشر لافتات توجيهية تحذر من استخدام الأرض كمكب نفايات، إضافة إلى تنفيذ توصية سابقة لوزارة الحكم المحلي تتمثل في انتداب موظف من كل بلدية في الفترتين الصباحية والمسائية للمراقبة والتأكد من تنفيذ التوصيات المتفق عليها.

وجاءت جلسة المساءلة التي عقدها ائتلاف أمان على إثر التظلمات التي توجه بها ممثل عن عشرات الأسر التي تقطن حي الصفا في محافظة الشمال، إذ يعاني السكان من التأثيرات الصحية والبيئية لمكرهة مكب الصفا العشوائي الواقع على حدود بلديتي جباليا وبيت لاهيا.

وتناولت جلسة المساءلة جوانب مختلفة لمعاناة السكان تتعلق بتطور مشكلة المكب، والمسؤولية الفعلية الواقعة على البلديات ومجلس إدارة النفايات الصلبة، كما تم التطرق لدور كل جهة في وضع وتطبيق حلول جذرية للإشكالية، بالإضافة للتنبيه لضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية تجاه الشكاوى المتكررة للمواطنين، وعدم تجاهلها أو اسقاطها.

المواطن ضحية تضارب الصلاحيات

ودار النقاش بداية الجلسة حول نشأة إشكالية مكب النفايات والتي بدأت منذ 6 سنوات ماضية، تم خلالها تجاهل طلبات وتظلمات المواطنين من قبل الجهات الرسمية، إذ اشتكى المواطنون من ضعف الرقابة لوزارة الحكم المحلي في متابعة التزام البلديات للقيام بواجبها تجاههم، وأشاروا لضعف الشفافية حيث تجاهلت الجهات المسؤولة الرد على شكواهم، بالإضافة لضعف فعالية واستجابة بلديتي جباليا وبيت لاهيا لاحتياجات المواطنين حيث أن كل بلدية ألقت المسؤولية على الأخرى، فيما وقع المواطن ضحية لتضارب الصلاحيات.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة النفايات الصلبة م. وحيد البرش أن المجلس يقع على عاتقه مسؤولية التنسيق مع البلديات في حال وجود مكبات عشوائية كونه يختص كمجلس فقط في إدارة وترحيل النفايات من المكبات المنظمة، وأكد أن مشكلة مكب الصفا استمرت رغم المحاولات الجزئية لحلها، كما ذكر أن وزارة الحكم المحلي تابعت القضية وخاطبت كل من بلدية جباليا وبلدية بيت لاهيا ومجلس النفايات الصلبة موصية بأن يتم تعيين مندوب مراقب في الفترة الصباحية، ومندوب آخر في الفترة المسائية من كلا البلديتين.

تعهدات بإيجاد حل جذري

من جانبهما أكد كل من مدير وحدة الصحة والبيئة في بلدية جباليا وبلدية بيت لاهيا، أن البلديات اتفقت منذ سنوات على توزيع الأدوار في خدمات شارع الصفا كونه شارع مشترك سواء من خدمات صرف صحي، بنية تحتية، مياه ونظافة، حيث أكدا أن كل بلدية تقوم بواجبها الكامل إزاء مهمة الجمع الأولي للنفايات من سكان الحي بشكل يومي.

وأشار م.عاطف السلطان أن بلدية بيت لاهيا عملت عدة مرات على تنظيف المكب، إلا أن النفايات سرعان ما تتراكم فيه مجدداً، ما شكل عائقا أمام الإمكانيات المحدودة للبلديات، وصعوبة توفير تكاليف النقل نتيجة عجز السيولة، وعدم التزام معظم السكان باستحقاقات الحصول على الخدمات، كما أوصى السلطان بأن يتم تشكيل لجنة مجتمعية تتمثل مهمتها في وضع جدول زمني لإنهاء المكب العشوائي، بحيث تتابع كل من أمان ولجان المساءلة المجتمعية مدى تطبيق جملة التوصيات.