اعتقال الشيخ صياح الطوري ونجله من العراقيب

وطن: اقتحم عناصر وحدة "يوآف" الإسرائيلية، التابعة لـ"سلطة تطوير النقب" عصر اليوم الاثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب؛ في إطار جولة استفزازيّة للأهالي انتهت باعتقال الأسير المحرر، الشيخ صياح الطوري، ونجله الناشط عزيز، من أرض القرية.

وصادر عناصر وحدة "يوآف"، بعد اعتقال الشيخ الطوري وابنه، ممتلكات تعود لأهالي العراقيب، منها مقاعد، وأدوات كهربائية، وأغراض تابعة لخيام الأهالي، وغيرها.

وكانت محكمة الاحتلال قد أبعدت الشيخ صياح الطوري عن العراقيب لمدة 15 يومًا بطلب من نيابة الاحتلال، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، والتي قضاها الطوري في خيمة احتجاجية أمام مقر شرطة رهط.

وهُدمت قرية العراقيب للمرة 149 يوم الاثنين بتاريخ 05/08 الماضي.