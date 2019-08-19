جلسات يوغا عامّة في مدينة روابي مع المدرّبة أبو رميلة

وطن: شارك العشرات من محبّي رياضة اليوغا بالجلسات التي نظّمتها المدرّبة عبير أبو رميلة، في قاعة السينما وسط كيو سنتر مدينة روابي، ضمن برنامج الحصص العامّة لليوغا يومي الأثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وقالت أبو رميلة: "إن أهمية اليوغا تكمن بمساعدتنا على التخلص من الشحنات السلبية من خلال الاسترخاء، من أجل التفريغ عن النفس، وتحقيق حالة من الانسجام التام بين العقل والروح، خاصة مع ضغوطات العمل والمشاكل التي نتعرض لها بشكل يومي في حياتنا".

وخلال الجلسة، شرحت أبو رميلة عن اليوغا وفوائدها وأصولها وروحانياتها والتدريبات الجسدية والعقلية والروحية، كما أرشدت المشاركين والمشاركات إلى كيفية أداء حركات اليوغا بشكل سليم بحيث تساعد كل حركة على استرخاء عضلات الجسم بالإضافة إلى التخلص من الألم والضغط الذي يشعر به المشارك قبل الجلسة.

وجاءت جلسات اليوغا هذه ضمن برنامج متكامل لأنشطة وفعاليات عامّة ومجانيّة تُقام في مدينة روابي لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ويأتي ذلك التزاما بالمسؤولية المجتمعية وضمن السعي المطلق لتحقيق الفائدة للمشاركات والمشاركين، وتتنوع الفعاليات بين أمسيات ثقافية وفنية، فعاليات أطفال، مسابقات، محاضرات إثرائية في مجالات عملية وأكاديمية مختلفة يديرها ذوو الخبرة العالمية، ورش عمل متخصّصة، والكثير من الأنشطة العامّة.

يشار إلى أن المدرّبة عبير أبو رميلة هي عضو في منظمة اليوغا العالمية، وبدأت ممارسة اليوغا منذ أكثر من 10 سنوات، بحيث انضمت إلى معلّمها خلال فترة الجامعة واهتمت بدراسة مبدأ اليوغا والتأمل الروحاني، بحيث شاركت خلال السنوات الأخيرة في العديد من جلسات التأمل في عدد من المراكز المحلية والعالمية لتعليم الأنماط المتنوعة من اليوغا.

كما تلقّت العديد من الدورات التدريبية من خلال الدراسة عن بعد عبر موقع منظمة اليوغا العالمية، والتحقت مؤخرا بمدرسة جيفاني العالمية لتعليم يوغا القلب (The Heart of Yoga) في فرعها في تايلاند، حيث أنهت 200 ساعة دراسية.