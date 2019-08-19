10 قرارات إدارية بحق أسرى من بيت لحم بينهم أسيرة

رام الله- وطن: أكد مكتب "إعلام الأسرى" بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 10 قراراتٍ إدارية جديدة بحق أسرى من مدينة بيت لحم، تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح المكتب، بأن تسعة من الأسرى جددت لهم محاكم الاحتلال الأمر الإداري لفترات مختلفة، ثلاثة منهم جددت لهم الأمر الإداري للمرة الرابعة، وثلاثة آخرين للمرة الثالثة، وثلاثة كذلك للمرة الثانية.

وأضاف، بأن محاكم الاحتلال أصدرت أمر اعتقالٍ إداري جديد بحق الأسيرة شروق محمد البدن (25عاماً) من سكان بلدة تقوع في بيت لحم، وذلك مدة ستة أشهر دون تهمة، والأسيرة شروق البدن هي أم لطفلين، وقد اعتقلت بتاريخ 15/7/2019، وجرى نقلها إلى مركز تحقيق عتصيون، وبعدها إلى مركز توقيف الرملة، ثم إلى سجن الدامون، قبل أن يتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري.

وأفاد بأن مدينة بيت لحم تعتبر المدينة الثالثة المتضررة من الاعتقال الإداري بعد مدينة الخليل ورام الله، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين منها ما يقارب 45 أسيراً، يجدد لهم الاحتلال الأمر الإداري بشكل مستمر.

وذكر أن أسرى بيت لحم الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية، للمرة الرابعة، مدة أربعة أشهر هم محمود عبد الكريم هماش وصقر سميح جبريل، ومدة ثلاثة أشهر إسماعيل حسين رمضان، والذين صدرت بحقهم أوامر إدارية للمرة الثالثة، مدة أربعة أشهر هم حمدي معروف الأطرش ومحمد علي معطي، ومدة ستة أشهر حسن محمد الزغاري.

كما وصدرت أوامر إدارية للمرة الثانية بحق الأسير محمد موسى العسعس وذلك مدة ثلاثة أشهر، وحسين صالح أبو بكر وذلك مدة ستة أشهر، وهاشم محمد حميدان وذلك مدة أربعة أشهر، إضافة إلى أمر إداري جديد بحق الأسيرة شروق البدن ومدته ستة أشهر.