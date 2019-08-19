توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح

وطن: قضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الاثنين، بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح لمدة ساعة ونصف ساعة إضافية، موافقة بذلك على طلب طاقم الدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، دعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، كل من يستطيع إلى حضور الجلسة التي ستعقد اليوم الاثنين، في محكمة الصلح بمدينة حيفا، وذلك لبحث طلب طاقم الدفاع بتوسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قبل صدور قرار المحكمة: "نطالب من خلال الجلسة توسيع نافذة القيد الإلكتروني المفروضة على الشيخ رائد صلاح ساعتين إضافيتين لجولة الشيخ اليومية حيث أنه اليوم يتاح له الخروج من بيته من الساعة الخامسة ولغاية السابعة والنصف مساء فقط".

وكانت المحكمة العليا في القدس قد وافقت يوم الثلاثاء الموافق 06.08.2019، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية.

(عرب48)