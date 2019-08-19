"وطن" تنشر أسماء المستشارين الذين تمت إقالتهم.. وبعضهم سيظل يشغل مسميات وظيفية أخرى

وطن: علمت وطن أن قرار الرئيس بإقالة كافة مستشاريه، لا يتضمن مسمياتهم الوظيفية الأخرى.

وبحسب مصادر مطلعة لوطن، فما زال مستشار الرئاسة للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الذي شمله قرار الإقالة اليوم، يمارس دوره الوظيفي قاضياً لقضاة فلسطين.

أما المستشار في ديوان الرئاسة، أمين مقبول، فقد نفى لوطن أن الرئيس قام بإقالته من منصبه، مؤكداً أنه تم تحويله قبل أربعة شهور إلى منصب سفير فلسطين في الجزائر.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر الاثنين، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

والمستشارين الذين شملتهم قرارات الرئيس، هم:

مأمون سويدان .. مستشار الرئيس لشؤون الشباب .

مجدي الخالدي .. مستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية.

علي جميل مهنا .. مستشار الرئيس للشئون القانونية.

محمود الهباش .. مستشار الرئيس محمود عباس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية.

اللواء إسماعيل جبر.. مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الأمنية.

نبيل شعث .. مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

- احمد عبد الرحمن

- أمين مقبول

- فهمي الزعارير