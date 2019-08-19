ضبط لحوم دجاج وحبش ممنوعة من التداول في قلقيلية

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، بأن الجهاز بناء على معلومات استخبارية وبالتعاون والشراكة الدائمة مع جهات الاختصاص، تمكن في محافظة قلقيلية من ضبط نحو 3.5 طن لحوم دجاج "الروك" الممنوعة من التداول داخل الاسواق الفلسطينية لذا أقرت جهة الاختصاص مصادرت الكمية والتحرز عليها واستكمال الاجراءات القانونية اللآزمة، و570 كغم فخاد حبش مجهولة المصدر، وذلك بحضور مديريتي الصحة والزراعة (دائرة البيطرة) حيث أقر مصادرتها واستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي سياق منفصل، تمكن الجهاز في محافظة جنين من ضبط شاحنة قادمة من إسرائيل محملة بالأبقار التي لا تحمل تصاريح نقل زراعية وبعد الكشف العيني عليها من قبل جهة الإختصاص بمديرية الزراعة"دائرة البيطرة" تبين ان الابقار كبيرة بالعمر ويمنع ادخالها للسوق الفلسطيني وبناء عليه أقر التحرز على الابقار ورفع الملف لوزير الزراعة لاخذ الاجراء اللازم واستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.

كما وتم ضبط نحو طن ونصف عسل مصنع في أحد المخازن الغير مرخصة والتي تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية العامة ، حيث تم أخذ عينات من الكمية للفحص في المختبرات لدى جهات الإختصاص من مديريتي الصحة والزراعة، لذا أقر التحفظ على الكمية بداخل مخزن التاجر لحين ظهور نتائج الفحص واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن اي مواد فاسدة او مهربة من خلال الإتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132 او الصفحة الرسمية للجهاز من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لابناء مجتمعنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني.