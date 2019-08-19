بالفيديو | سارة نتنياهو تثير غضب الاوكرانيين بإلقائها الخبز أرضا

وطن: أثارت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضجة كبيرة في أوكرانيا، حيث اتهمها اوكرانيون بعدم احترام عاداتهم وتقاليدهم، أثناء المراسم الرسمية لاستقبالهما في مطار العاصمة الأوكرانية كييف التي وصل إليها نتنياهو في زيارة عمل، اللية الماضية.

ونشر نشطاء أوكرانيون مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال نتنياهو وزوجته في مطار كييف حيث قدّمت فتيات أوكرانيات ترتدين الملابس الأوكرانية التقليدية للضيوف الخبز والملح وفقاً للعادة الشعبية الاجتماعية المنتشرة في أوكرانيا منذ القرون.

وقام نتنياهو بقطع قطعة من رغيف الخبز وتناولها، وسرعان ما قطع قطعة أخرى منه وأعطاها لزوجته، إلا أن الأخيرة رفضت تناولها ورمتها على الأرض، مما أثار غضبا كبيرا في أوساط الاوكرانيين.

وأثار هذا الموضوع موجة من النقاشات الحارة عبر الانترنت حيث اتهم العديد من المستخدمين سارة نتنياهو بعدم احترام عادات وتقاليد الشعب الأوكراني. ووصل الامر الى وسائل الاعلام أيضا.

(بانيت)