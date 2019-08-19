عدد الفارين من حريق غابات جزر الكناري يرتفع إلى 9 آلاف

وطن: قالت السلطات في جزر الكناري الإسبانية، يوم الاثنين، إن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة جران كناريا وصل إلى تسعة آلاف شخص وإن النيران امتدت إلى متنزه طبيعي.

وبدأ الحريق يوم السبت قرب بلدة تيخيدا واتسع نطاقه في عدة اتجاهات مدفوعا بمزيج من ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية وانخفاض في الرطوبة.

وأتت النيران على أكثر من ستة آلاف هكتار وامتدت إلى متنزه تامادابا الطبيعي في شمال غرب الجزيرة والذي يضم أقدم غابات الصنوبر على الجزيرة.

وذكرت السلطات أن 16 طائرة، من بينها طائرات هليكوبتر، وأكثر من 100 فرد من فرق الإطفاء يشاركون حاليا في جهود احتواء ألسنة اللهب التي وصل ارتفاعها إلى 50 مترا.

وتلك هي المرة الثانية التي يضطر فيها السكان لإخلاء تيخيدا بسبب حرائق الغابات هذا الشهر.

(رويترز)