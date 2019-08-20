خليل شاهين لوطن: قرار الرئيس يعالج إحدى قضايا الفساد.. وعملية الإصلاح تتطلب تفعيل دور القضاء

وطن الأنباء : أكد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، بأن قراري الرئيس عباس بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة يعالجان أهم قضايا الفساد المطروحة منذ عهد الرئيس الراحل (أبو عمار)، وحيث أن معالجتها بشكل فوري يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة القانوية والسياسية.

وعن قرار الرئيس لإنهاء خدمات مستشاريه قال شاهين في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر موجة وطن الإذاعية : "هي من القضايا التي أثارت اللغط حتى قبل قدوم الرئيس عباس، أي في عهد الرئيس الراحل (أبو عمار) ، عندما كان يتم توظيف العشرات من المستشارين الذين لا يستشيروهم أحد، وكانوا يتمتعون بامتيازات ورواتب واستغلال لمواقع النفوذ...".

وشدد شاهين على أهمية قرار الرئيس عباس فيما يخص إنهاء خدمات مستشاريه، ليس من باب معالجة قضية استنزاف موازنة السلطة فقط، إنما لإعادة تنيظم التعيينات بشكل واضح وشفاف خاصة وأنه لا داعي لوجود مستشارين من الأصل.

وفي ذات السياق، قال "هي خطوة إيجابية وكان لا بد من القيام بها منذ زمن، ويجب دعمها لاعتبارها تعالج أحدى قضايا الفساد، كما يتطلب الإصلاح تفعيل دور القضاء الفلسطيني، فهي من القضايا التي فتحت منذ سنوات ولم تغلق حتى اللحظة".

وحول قيام وزراء الحكومة السابقة بزيادة مرتباتهم بأثر رجعي، وفي ظل إعلان حالة التقشف، قال شاهين واصفاً القضية بأنها تمثل: "قضية فساد بامتياز".

وتابع حديثه موضحاً: "طالب الوزراء خلسة وفي الظلام رفع مرتباتهم في ظل خطة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة والأزمة المالية التي طالتها".

وأضاف: "هذا الملف قد مسَّ الرئيس بشكل خاص، لأن قرار رفع رواتب الوزراء أشير فيه إلى أن الرئيس هو من تورط بشكل أو بآخر بتوقيع هذا القرار".

وأشار بأن معالجة الرئيس للأمر يعني ضمنياً إقراراه بالخطأ الذي حدث، وقد تراجع عن قرار خاطئ، فيما اتخذ اجراءات فعلية بارجاع أموال حصل عليها بعض الوزراء دون وجه حق.

وأضاف: "هذه القضايا إن تركت دون معالجة جادة ستزيد من اتساع الفجوة وتخلق أزمة ثقة ما بين المواطن والسلطة الفلسطينية والأحزاب، ونحن أحوج الآن لوجود موقف وطني رسمي وشعبي موحد من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

وأشار شاهين بأن على الحكومة أن تظهر تحركا فعليا وفوريا لمعالجة قضايا الفساد وإعادة الدور للمنظومة القضائية وإصلاحها، مما يساهم في اعادة الثقة ولو بشكل تدريجي ما بين المواطن والسلطة والقيادة.

وأضاف قائلاً إن دور المؤسسات القضائية قد تراجع بفعل تغول السلطة التنفيذية أكثر فأكثر، وانتهاء دور السلطة التشريعية بالكامل، وتعطل بعض مؤسسات منظمة التحرير، مما يُشعر البعض بأن هذه المرحلة هي مرحلة (الهبش) مما قد يؤدي إلى انهيار السلطة في أي لحظة".