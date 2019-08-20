العالول: الاحتلال لن ينجح باستغلال الأوضاع الإنسانية القاسية في غزة لتشجيع أهلها على الهجرة

وطن: قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" تبذل كل الجهد وتضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه ومغادرتها.

وأوضح العالول في حديث صحفي، أن الجديد في هذه المحاولات هو فتح آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة.

وعد محاولات الاحتلال، مشروع قديم ويحاول الاحتلال من خلاله أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول، منها لبنان من أجل دفعها للهجرة إلى أماكن اخرى.

وأضاف العالول "هذا المشروع تحاول إسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق".

ولفت العالول إلى أن دولة الاحتلال تستخدم سياسة العصا والجزرة، بمعني التعامل مع الفلسطينيين "إما بالضغوط أو بالإغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات".

وطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح الحدود والسماح بحركة المواطنين بحرية.

وتابع "إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقا لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح إنفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضا قاطعا".

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، امس الاثنين، إن مسؤول في حكومة الاحتلال، أكد أن تل أبيب عملت منذ العام الماضي على تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.

وأوضح المسؤول أن هذا الأمر تمت دراسته في مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" منذ عام.

وأشار إلى أنه كان يتم التخطيط لإنشاء مطار في النقب (جنوبي إسرائيل)، لسفر الراغبين بالهجرة من غزة بمساعدة إسرائيل.

وبين أن "إسرائيل" توجهت إلى عدة دول في الشرق الأوسط وخارجه لاستيعاب المهاجرين، لكنها لم تتلق إجابة حتى الآن.