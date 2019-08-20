إيليت شاكيد تدعو لمنح تسهيلات لمن يريد الهجرة من غزة وتعتبرها مصلحة إسرائيلية

وطن: قالت زعيمة حزب اليمين الإسرائيلي الجديد، إيليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أن هجرة سكان غزة هي مصلحة إسرائيلية، ودعت شاكيد لمنح الفرصة والتسهيلات لمن يريد الهجرة من القطاع.

وأشارت شاكيد إلى أنها حين كانت في الحكومة الإسرائيلية، انتقدت تصرف الحكومة والجيش بمنع سكان غزة من الهجرة والمغادرة، مؤكدةً أنها دعمت هذا الخيار.

وقالت إن "غزة تعاني من انفجار سكاني، وازدحام شديد، لقد حان الوقت لإسرائيل أن تستيقط وتسمح لأولئك الذين يريدون الهجرة بالرحيل".

جاءت تصريحات شاكيد، متزامنة مع تصريحات نسبت لمسؤول سياسي في دولة الاحتلال من حاشية رئيس الوزراء نتنياهو، خلال زيارته الى أوكرانيا، قائلاً "أن إسرائيل تسعى منذ عام للسماح لسكان غزة بالمغادرة دون عودة"، وذلك وفقا لتقرير أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر صباح الثلاثاء.

وبحسب أقوال المسؤول التي أوردتها الصحيفة، فإن هذا الموضوع قد عرض عدة مرات على اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وجرت عدة محاولات لإقناع عدة دول باستيعاب الفلسطينيين، بيد أن ذلك لم ينجح.

وأكد السؤول الإسرائيلي للصحيفة أنه في العام الماضي غادر قطاع غزة بلا رجعة، نحو 35 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أن "هذا الرقم كبير".

من جهته قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" تبذل كل الجهد وتضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه ومغادرتها.

وأضاف العالول في تصريحات صحفية إن "إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقا لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح إنفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضا قاطعا".

مطالباً برفع الحصار عن قطاع غزة وفتح الحدود والسماح بحركة المواطنين بحرية.