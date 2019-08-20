المستشار براك يبحث سبل التعاون مع ممثل كوريا لدى فلسطين وسفيرة فلسطين لدى هولندا

وطن:بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين السيد دونغي كيم، وسفيرة فلسطين لدى هولندا السيدة روان أبو يوسف.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك للسفيرين في مكتبه بمقر الهيئة في لقاءين منفصلين، اليوم الثلاثاء.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاءين آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وتطلعاتها المستقبلية، مشيرا إلى أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة وأبرز التحديات التي تواجهها في عملها، مؤكدا على أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، موضحا بأن الهيئة تسعى لإقامة علاقات تعاون دولي ثنائية ومتعددة الأطراف مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبادل الخبرات وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وبحث المستشار براك خلال لقاءه بممثل كوريا الجنوبية سُبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الكورية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على أهمية إبرام إتفاقيات تعاون مشترك معها.

وخلال إجتماعه بالسفيرة روان أبو يوسف، ناقش المستشار براك أهمية توقيع إتفاقيات تعاون مع الهيئات الهولندية النظيرة العاملة في مجال مكافحة الفساد.

بدوره أشاد ممثل كوريا الجنوبية السيد دونغي كيم بالإنجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني، فيما أعربت السفيرة روان أبو يوسف عن سعادتها بهذا اللقاء واكدت على رغبتها بتعزيز التعاون مع هيئة مكافحة الفساد.