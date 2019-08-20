أبوشهلا لوطن: ملتزم بقرار الرئيس الخاص برواتب الوزراء وسأنفذه حرفياً عندما يصلني

وطن: قال وزير العمل السابق مأمون أبو شهلا لـوطن، إنه لم يصله قرار الرئيس محمود عباس الذي يلزم رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وأضاف أبو شهلا أنه عندما يصله قرار الرئيس سيكون أول من يلتزم به، وسينفذه حرفيا.

وقال إن "الشرعية الأساسية الموجودة في البلد في ظل غياب المجلس التشريعي هي شرعية الرئيس، وبالتالي اي شي يصدر عنه سننفذه حرفيا".

وأعرب عن اعتقاده بأن جميع وزراء الحكومة السابقة سينفذون قرار الرئيس مباشرة.

وكان الرئيس أصدر، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

كما قرر الرئيس، اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرة الرئيس المذكورة آنفا مكافأة.

وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وكان رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله أبدى، اليوم، التزامه بقرار الرئيس الذي صدر يوم امس بشأن إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، مطالبا الحمد الله وزير المالية بالكشف عن ملابسات موضوع الرواتب ومبديا استعداده للمكاشفة. للاطلاع اضغط هنا