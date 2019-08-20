النقب: اخطار بإخلاء وهدم أكثر من 30 منزلا قرب اللقية

وطن: اقتحم شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ضواحي قرية اللقية في النقب، ووزعّت إنذارات بالهدم والإخلاء.

وطالت إنذارات الإخلاء والهدم، أكثر من ثلاثين مبنى ومنزلًا معظمها يتبع لعائلة أبو مطير، فيما يتبع بعضها لعائلة النائب السابق عن التجمُّع في الكنيست، جمعة الزبارقة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مسعى سلطات الاحتلال، إلى إرغام الأهالي بالتنازل عن أرضهم مستغلة الأزمة السكنية الخانقة، علمًا بأنّ بيوت العائلة تبعد بضع أمتار، عن الخارطة الهيكلية.

وقال الزبارقة " لن تثنينا هذه المحاولات البائسة و سنتمسك أرض الآباء والأجداد".

(عرب48)