الشرطة تقبض على شخص مشتبه به باختلاق الجرائم في قلقيلية

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على شخص قام بوضع مواد يشتبه أن تكون مخدرة داخل محل تجاري بسبب وجود خلافات شخصية بينهما وتقديم بلاغ كاذب .

و ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن معلومات وردتت إلى شرطة مكافحة المخدرات في قلقيلية حول وجود مواد مخدرة في إحدى المحال التجارية في قلقيلية وبعد إستصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة للمحل التجاري على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان وتم ضبط كمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة مخبأة في إحدى الأماكن داخل المحل التجاري و قامت بإلقاء القبض على صاحب المحل التجاري .

وأضافت، انه وبعد أخذ إفادة صاحب المحل التجاري و جمع المعلومات من قبل شرطة مكافحة المخدرات تم إلقاء القبض على شخص الذي قام بوضع كمية من المخدرات لصديقه وهو صاحب المحل التجاري نتيجة خلافات شخصية وخلافات مادية وقعت بينهم في العمل حين كان يعمل لديه في المحل التجاري سابقا .

وأكدت انه تم إحالة المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال وإتخاذ الإجراءات القضائية بحقه أصولا .