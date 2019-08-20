الشرطة: القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على احمد حنون

رام الله- وطن، قالت الشرطة إنها قبضت اليوم على خمسة اشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على أحمد حنون أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أمس في رام الله.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة انه "مساء يوم الاثنين أقدم عدد من الاشخاص المجهولين يستقلون مركبتين باعتراض مركبة الاستاذ حنون خلال عودته من عمله من رام الله إلى نابلس على الشارع الالتفافي بالقرب من مفرق كسارات الطريفي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ورشة بالدهان والغاز".

وأضاف ارزيقات انه "منذ اللحظة الاولى للاعتداء تم تشيكل فريق عمل متخصص من قبل ادارة المباحث العامة لمعرفة وملاحقة الفاعلين ومن خلال عمليات البحث والتحري تم التوصل لهوية المعتدين وقبضت على 5 اشخاص من الاشخاص الستة المشتبه بهم في الاعتداء وجاري ملاحقة الشخص الاخر الفار من وجه العدالة".

وأوضح أرزيقات أنه سيتم احالة الاشخاص الخمسة المعتدين للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.