فيديو| الاسير اسلام ابو حميد يعيد تمثيل عملية قتل جندي وحدة "الدوفدفان" في "الامعري"

وطن: بثت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا يظهر فيه الاسير اسلام ناجي ابو حميد من مخيم الامعري، وهو يعيد تمثيل عملية قتل جندي وحدة دفدوفان "رونين لوبارسكي" بقطعة رخام ألقاها عليه من سطح منزله في مايو/ايار من عام 2018.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "عوفر" قد حكمت بالسجن المؤبد على الأسير إسلام ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، بعد إدانته بقتل الجندي، بالإضافة لدفع تعويضات لعائلة الجندي القتيل بمبلغ 258 ألف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة ابو حميد في كانون اول 2018 .