أجواء معتدلة اليوم.. بانتظار موجة حارة

وطن: تبقى الأجواء اليوم حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق خاصة وقت الظهيرة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. لتتحول إلى معتدلة في المساء.

أما يوم غد الخميس، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات النهار تكون الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة بحيث تكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في ساعات الليل.

والجمعة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بداية تأثير موجة حارة على البلاد ، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق نهاراً بما فيها المناطق الجبلية ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق