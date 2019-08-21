الاحتلال يهدم منزلاً في بيت حنينا ويخطر بهدم منشآت في محيط مخيم قلنديا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح الأربعاء، منزلًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأخطرت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بهدم وإخلاء لمنشآت قرب مخيم قلنديا.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال هدم منزلًا يقع في حي العقبة ببيت حنينا، ويعود لعائلة الرجبي.

وفي قلنديا. قالت مصادر محلية إن طواقم بلدة الاحتلال في القدس، وزعت إخطارات هدم وإخلاء لأكثر من 20 منشأة تركزت في حي المطار، الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة محاكم الاحتلال بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.