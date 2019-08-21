حريق في مصنع للبلاستيك جنوب مدينة الخليل (صور)

الخليل - وطن : أكد الدفاع المدني بأن حريق قد نشب الليلة الماضية في مصنع للبلاستيك جنوب مدينة الخليل، وقد نجم عنه الحريق عدة أضرار.

أوضح الدفاع المدني بأن سيارة الاطفاء التابعة لمركز يطا قد تحركت لمساندة إطفائية بلدية الخليل في اطفاء حريق مصنع قد شب في مصنع للبلاستيك في منطقة عقبة النجيلة.

وأكد الدفاع المدني عند لحظة وصوله لمكان الحريق، بأن النيرات كانت قد اشتعلت خارج المصنع أي في الساحة الخارجية له، ثم انتقلت النيران إلى سطح المصنع.

وعن الخسائر التي نجمت عن الاحتراق، أكد الدفاع المدني في بيان له بأن الضرر قد طال 10 ماكينات لإعادة التدوير، و 130 طن من مواد الخام.

واوضح البيان بأن عناصر الدفاع المدني استخدمو مادة إطفاء الحرائق الرغوة ( FOAM)، ومكافحة النيران المشتعلة وتبريد المنطقة وإنقاذ ما تبقى من محتويات المصنع وتأمين الموقع بالكامل.